Тюменская компания АСМТ внедрила инновации и увеличила производство на 50 %

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская компания АСМТ производит противовыбросовое оборудование. За год предприятие за счёт своих инноваций на 50 % увеличило производство.

По информации регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства, АСМТ - резидент промышленного технопарка ДСК 500 – выпускает продукцию на 100 % отечественную. Она необходимо недропользователям для герметизации скважин при безопасном строительстве и ремонте. Поставляют его компаниям: "Лукойл", "Газпром", "Роснефть" и другим. Тюменцы выходят на рынки Казахстана и Узбекистана.

"На предыдущей локации нашего предприятия столкнулись с резким повышением арендной платы. Лучшую альтернативу по переносу завода нашли в Агентстве инфраструктурного развития Тюменской области. На ДСК 500 мы отремонтировали помещение, на сумму этих расходов нам компенсировали аренду. Сэкономленных средств хватило на создание бронекамеры для проведения испытаний под большим давлением, устройства для покраски, компрессор и насосы высокого давления", - рассказал руководитель АСМТ Алексей Смирнов.

В компании планируют в 2023 году увеличить производственные площади в три раза, приобрести и разместить кран-балку для более масштабной работы. Лазерное оборудование уже закуплено и применяется на практике.