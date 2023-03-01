Пропавшего в Тюменском районе мальчика нашли в Ярково

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пропавшего в с. Борки Тюменского района 13-летнего мальчика нашли. Он был замечен на трассе в районе с. Ярково, сообщают представители добровольческого поисково-спасательного отряда "ТюменьРегионСпас".

Мальчик пропал вечером 20 марта. Ориентировки на него тиражировались в социальных сетях.

"Инфогруппа приняла решение проинформировать дальнобойщиков и все населенные пункты по трассе Тюмень — Тобольск. Ребенок двигался в противоположную от района поиска сторону. Мальчика увидел сотрудник одного интернет-магазина на трассе в районе Ярково. Он его подобрал, покормил и сообщил нам, что двигается с ним в сторону Тюмени", — рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде.

Совместно с полицией и ПДН была организована встреча на трассе, где мальчика передали сотрудникам правоохранительных органов.