В экоферме села Мальково Тюменского района урожай земляники собирают круглый год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Землянику садовую в экоферме "Натурика" в с. Мальково Тюменского района впервые посадили в апреле 2022 года на площади в 270 кв. метров. В понедельник, среду и пятницу в ней собирают урожай. Каждый раз примерно по 50 кг. Самая крупная ягода может достигать в весе до 60 граммов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала агроном предприятия Светлана Бырина.

"Условия выращивания ягод максимально приближены к натуральным, у нас малообъёмная культура – растения выращиваются в мешках, но на грунте. Торф используется для клубники, для подкормки – только органические удобрения. Мы смонтировали дополнительное подсвечивание, так как землянике садовой требуется 16-часовой световой день. Опыление - при помощи шмелей. Они нам помогают получить вкусную, крупную, красивую ягоду", - говорит Светлана.

В первой, стартовой, теплице выращивают пять сортов земляники, которые плодоносят круглый год. Во второй, на площади 230 квадратов, в ноябре 2022 года посадили четыре сорта другой селекции. Первые ягоды начали созревать к 8 марта. На очереди - освоение открытого грунта, отмечает агроном экофермы, на 1,5 га предстоит высадить новые сорта, которые поступят в ближайшие дни.

"В третьей теплице короткодневные сорта – они дают урожай один раз в год, летом. Она не отапливается, сейчас мы клубнику пробуждаем, она посажена в бугры, совершенно другая технология, другой полив и, соответственно, другие сорта. Вместе с этой клубникой зиму пережила голубика – 300 кустов, которые прибыли из Краснодарского края, получили ее в октябре. Сейчас потихоньку прогреваем эту теплицу, начался процесс набухания почек. Многое зависит от погоды, но планируем в открытый грунт перевести ее в апреле", - сказала Светлана Бырина.

Первый урожай голубики агроном рассчитывает получить в этом году.

Микрозелень – еще одно направление работы сотрудников экофермы. Всего около 40 видов выращивают здесь. Самые популярные – горошек, руккола, брокколи, кольраби, кресс-салат, базилик и щавель сорта "Кровавая Мэри".

Агроном делит зелень условно на быстрые и долгие по созреванию, первые можно получить через неделю, вторые – через месяц. При выращивании используется натуральный торф. Технология для каждой культуры своя, замечает агроном, каким-то нужен тяжелый пресс, другим – полное погружение в темноту.

Спрос на микрозелень растет, добавляет менеджер "Натурики", в день они реализуют до 50 лотков. Постоянные покупатели – рестораны, кафе и люди, ведущие здоровый образ жизни и придерживающиеся правильного питания.

"Около 30 ресторанов и около 20 частных лиц постоянно заказывают у нас и клубнику, и микрозелень. У нас организована бесплатная доставка от одной тысячи рублей", - уточнила Елена Бырина.

Подробней о том, что выращивают на предприятии, и заказать продукцию можно по ссылке.

Всего три человека трудятся в экоферме "Натурика". Параллельно с уходом за культурами, они проводят экскурсии, мастер-классы, исследования для детей от дошкольного возраста до студентов вуза. Для этого здесь агроном, бывший учитель биологии, победитель районного конкурса "Учитель года-2002" Светлана Бырина организовала агролабораторию. Два раза в неделю она учит детей определять кислотность почв, проводит генетический анализ растений. Формат взаимодействия с детьми расширится летом, когда специалист будет выезжать в детские лагеря, рассказывать как получить богатый урожай земляники, голубики, других культур.

Анжела Лебедева