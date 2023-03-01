  • 22 марта 202322.03.2023среда
  • USD76,8373
    EUR82,5428
  • В Тюмени 2..4 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Доходная часть бюджета Тобольска увеличится на 422 миллиона рублей

Экономика, 18:54 22 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Увеличение доходной части бюджета Тобольска более чем на 422 млн рублей планируется за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета в формате субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов. Об этом на комиссии по экономическому развитию, бюджету, финансам и налогам рассказала заместитель главы города Ольга Новикова.

Общий объём доходов бюджета города на 2023 год предлагается утвердить в сумме 14 млрд 299 млн рублей, расходов - 15 млрд 279 млн рублей. Дефицит бюджета увеличится на 352 млн рублей и составит 980 млн рублей, его покрытие планируется за счёт остатков на начало 2023 года, сообщает тобольская городская дума.

Бюджет года остаётся социально ориентированным. 31 % расходов сконцентрирован в муниципальных программах социального блока, связанных с развитием образования, культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бюджет , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:45 22.03.2023Владимир Якушев: молодым ученым в сфере ТЭК нужно смелее предлагать свои проекты
18:54 22.03.2023Доходная часть бюджета Тобольска увеличится на 422 миллиона рублей
15:21 22.03.2023Эксперт рассказала об опасностях недобросовестной рекламы о списании кредитов через банкротство
13:52 22.03.2023Банк ДОМ.РФ запустил ипотеку на коммерческую недвижимость