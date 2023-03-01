Доходная часть бюджета Тобольска увеличится на 422 миллиона рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Увеличение доходной части бюджета Тобольска более чем на 422 млн рублей планируется за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета в формате субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов. Об этом на комиссии по экономическому развитию, бюджету, финансам и налогам рассказала заместитель главы города Ольга Новикова.

Общий объём доходов бюджета города на 2023 год предлагается утвердить в сумме 14 млрд 299 млн рублей, расходов - 15 млрд 279 млн рублей. Дефицит бюджета увеличится на 352 млн рублей и составит 980 млн рублей, его покрытие планируется за счёт остатков на начало 2023 года, сообщает тобольская городская дума.

Бюджет года остаётся социально ориентированным. 31 % расходов сконцентрирован в муниципальных программах социального блока, связанных с развитием образования, культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта.