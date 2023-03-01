  • 24 марта 202324.03.2023пятница
  • USD76,3072
    EUR83,1452
  • В Тюмени 3..5 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Юные тюменцы соревнуются в классических шахматах

Спорт, 16:26 24 марта 2023

пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

Детские турниры по классическим шахматам проходят в Тюмени в дни весенних школьных каникул, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Соревнования разделены на четыре самостоятельных этапа среди шахматистов в возрасте от шести до 18 лет по четырем группам согласно шахматному рейтингу. Первый этап собрал 250 участников.

Победителей и призеров отметили медалями, грамотами и ценными призами. В специальной номинации наградили участников с ограниченными возможностями здоровья и самых юных шахматистов в возрасте от шести лет и младше.

Отметим, что по итогам турнира лучшим игрокам будут присвоены спортивные разряды. Следующий этап пройдет с 13 по 16 июня на базе спортшколы "Ладья".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# шахматы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:59 24.03.2023К движению ГТО присоединились более 330 тысяч жителей Тюменской области
16:26 24.03.2023Юные тюменцы соревнуются в классических шахматах
16:15 24.03.2023Тюменские лыжники завоевали золото в эстафете чемпионата России
14:57 24.03.2023Первенство УФО по греко-римской борьбе примет Тюмень