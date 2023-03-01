Юные тюменцы соревнуются в классических шахматах

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

Детские турниры по классическим шахматам проходят в Тюмени в дни весенних школьных каникул, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Соревнования разделены на четыре самостоятельных этапа среди шахматистов в возрасте от шести до 18 лет по четырем группам согласно шахматному рейтингу. Первый этап собрал 250 участников.

Победителей и призеров отметили медалями, грамотами и ценными призами. В специальной номинации наградили участников с ограниченными возможностями здоровья и самых юных шахматистов в возрасте от шести лет и младше.

Отметим, что по итогам турнира лучшим игрокам будут присвоены спортивные разряды. Следующий этап пройдет с 13 по 16 июня на базе спортшколы "Ладья".