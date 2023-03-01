14 биатлонистов Тюменской области выйдут на старты PARI чемпионата России в Югре

| Фото: t.me/russianbiathlon | Фото: t.me/russianbiathlon

14 биатлонистов Тюменской области, восемь мужчин и шесть женщин, выйдут на старты PARI чемпионата России в Ханты-Мансийске с 27 марта по 2 апреля. Всего в соревнованиях примут участие 160 спортсменов из 23 субъектов России и Республики Беларусь.

Самая многочисленная заявка у хозяев чемпионата – ХМАО-Югра выставит команду из 23 человек: 16 мужчин и семь женщин.

В число регионов с самым большим представительством также попали Республика Беларусь - 14 человек, Красноярский край - 13, Санкт-Петербург - 12 спортсменов, сообщает Союз биатлонистов России.

В первый день чемпионата пройдут мужской и женский спринты, начало в 11 и 14 часов по местному времени. Прямые трансляции на Матч ТВ. И на канале СБР.