Развитие регионального финансового рынка обсудят на конференции в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

XIX межрегиональная конференция "Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов" пройдет в Тюменской областной думе 30 марта. Мероприятие организуют с использованием системы видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба облдумы.

Участниками конференции станут представители Центрального Банка РФ, Ассоциации банков России, Ассоциации кредитных организаций Тюменской области, региональных банков и бизнес-сообщества. Они обсудят вопросы повышения устойчивости регионального банковского сектора в условиях нестабильной экономической ситуации.

Также поговорят о расширении масштабов инвестиций в реальный сектор экономики, взаимодействии бизнеса с федеральными и региональными финансовыми институтами развития. Еще одной темой дискуссии станет совершенствование банковского законодательства и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность.

Отметим, мероприятие организует Тюменская облдума совместно с Ассоциацией банков России и Ассоциацией кредитных организаций Тюменской области.