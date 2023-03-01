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Развитие регионального финансового рынка обсудят на конференции в Тюмени

Экономика, 09:02 29 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

XIX межрегиональная конференция "Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов" пройдет в Тюменской областной думе 30 марта. Мероприятие организуют с использованием системы видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба облдумы.

Участниками конференции станут представители Центрального Банка РФ, Ассоциации банков России, Ассоциации кредитных организаций Тюменской области, региональных банков и бизнес-сообщества. Они обсудят вопросы повышения устойчивости регионального банковского сектора в условиях нестабильной экономической ситуации.

Также поговорят о расширении масштабов инвестиций в реальный сектор экономики, взаимодействии бизнеса с федеральными и региональными финансовыми институтами развития. Еще одной темой дискуссии станет совершенствование банковского законодательства и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность.

Отметим, мероприятие организует Тюменская облдума совместно с Ассоциацией банков России и Ассоциацией кредитных организаций Тюменской области.

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# банки , конференция , финансы

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