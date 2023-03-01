Работу тюменской полиции проанализировали городские депутаты

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Начальник УМВД России по Тюмени Андрей Кабанов рассказал депутатам о деятельности правоохранительных органов в 2022 году на очередном заседании городской думы 30 марта.

Он сообщил народным избранникам, что за год в областном центре был отмечен прирост совершенных преступлений, в том числе убийств, разбойных нападений, угонов, причинения тяжкого вреда здоровью и краж.

Депутат Дмитрий Елагин заметил, что необходимо максимально информативно доносить до жителей информацию о работе участковых уполномоченных полиции, в частности, в обязательном порядке размещать их контактные данные на подъездах многоквартирных домов.

Начальник полицейского главка города отметил также существенный вклад в обеспечение правопорядка комплекса "Безопасный город".

Так, благодаря установленным в городе биометрическим камерам с функцией распознавания лиц задержаны 110 человек, в том числе находящиеся в федеральном розыске.

Депутат Александр Пивторак, в свою очередь, обратил внимание главы городской полиции на то, что в ряде кафе и развлекательных заведений Тюмени камеры видеонаблюдения либо не работают, либо вообще заменены муляжами.

Он отметил при этом высокую оперативность в работе системы фото- и видеофиксации дорожного движения и поинтересовался, планируется ли включение камер кафе и ресторанов в систему "Безопасный город".

Андрей Кабанов рассказал, что в 2022 году с управляющими компаниями и администрациями торговых объектов была проведена серьезная работа по синхронизации с "Безопасным городом" и добавил, что это дорогостоящие мероприятия и к ним готовы не все руководители коммерческих структур.

Подводя итог работы, председатель городской думы Евгений Заболотный подчеркнул, что данная сфера жизни Тюмени всегда вызывает неподдельный интерес народных избранников.

"Наше взаимодействие с полицией и участковыми уполномоченными заслуживает положительной оценки, - считает он. – Депутаты, как сотрудники правоохранительных органов, работают на местах. Тем не менее горожанам должна быть доступна информация об их участковых".

Евгений Заболотный отметил также, что развивающаяся в Тюмени система "Безопасный город" уже доказала свою высокую эффективность и необходимость для обеспечения порядка и раскрываемости преступлений.

Николай Ступников