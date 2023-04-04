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Запрет на посещение лесов в пожароопасный период, по оценке эксперта, правильная мера

Общество, 08:03 04 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Запрет на посещение лесов в пожароопасный период - правильная и адекватная мера. В этом уверен эксперт "Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ", капитан дальнего плавания Иннокентий Ершов, по мнению которого любой лесной пожар проще предотвратить, чем потом с ним бороться.

"Меры, предпринимаемые в Тюменской области, помогут предотвратить лесные пожары и чрезвычайные ситуации в деревнях и посёлках региона", – заявил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Напомним, что с 3 апреля гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор. Предприятиям независимо от организационно-правовой формы запрещено проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.

За достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров в регионе будут выплачивать вознаграждение: данные о поджигателе - 40 тыс. рублей, помощь в задержке виновника – 50 тыс. рублей.

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# пожароопасный сезон

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