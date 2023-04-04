Индустриальный парк "Боровский" в Тюменской области стал рекордсменом по окупаемости инвестиций

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Рекордсменом по окупаемости инвестиций и строительству промплощадок стал первый в Тюменской области индустриальный парк "Боровский". Его заполняемость составляет 100 %, резиденты вводят вторые и третьи очереди производств, сообщила в ходе пресс-тура генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец 4 апреля.

"Первые резиденты построили свои объекты в течение двух лет, после открытия этой площадки. Второй момент – это возврат инвестиций из бюджета Тюменской области, которые были сюда направлены. Они окупились за счет налоговых отчислений резидентов уже за пять лет. То есть как инвестиционный проект он оказался очень успешным даже по меркам бизнеса", - подчеркнула руководитель.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Она также отметила, что на данной площадке преимущественно представлены тюменские предприятия.

"Такова была изначальная философия проекта, чтобы создать готовую территорию, где наши предприятия смогут развиваться и производить различную промышленную продукцию. Здесь работают компании разных сфер – пищевая индустрия, нефтегазовое машиностроение и другие, развиваются кооперационные связи", - пояснила Ольга Романец.

Отметим, что индустриальный парк Боровский основан в 2016 г., через шесть лет он был включен в федеральный реестр Минпромторга. На сегодня территория полностью заполнена: пищевые и сборочные производства здесь разместили 12 компаний-резидентов. На 1 рубль налоговых льгот, предоставленных резидентам, в бюджет Тюменской области поступило 10,3 рубля налогов. А соотношение бюджетных и коммерческих инвестиций составило 1 к 14.

Оксана Корнеенкова