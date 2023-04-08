Тюменцы представили опыт развития предпринимательства на всероссийском форуме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Делегация Тюменской области приняла участие в III Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства “Мой бизнес”. Несмотря на развитие электронных сервисов, важно вести живой диалог с бизнесом. Об этом сказала руководитель Центра “Мой бизнес” Тюменской области Ильяна Багишева.

“Мы продолжаем оказывать поддержку нашим предпринимателям, исходя из их запросов и потребностей. Мы ведем активную работу по привлечению в предпринимательскую деятельность”, - добавила она.

В Тюменской области, по данным департамента экономики на март 2023 года, работают 69,1 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 5,1 %. Более 224,6 тыс. человек заняты в сфере предпринимательства. По отношению к марту прошлого года, их количество увеличилось на 4,9 %.

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов во время форума "Мой бизнес" заявил, что в текущей ситуации правительство оперативно вводило и корректировало меры поддержки бизнеса в условиях санкций. Эта работа дала плоды: наблюдается рост занятых в малом и среднем бизнесе. С учетом наемных работников их уже почти 22 млн человек, без учета самозанятых. Число самозанятых выросло в 4,5 раза и уже превышает 6 млн человек.

"С учетом достигнутых результатов и опыта работы в условиях ограничений необходимо эффективно доработать механизмы господдержки малого и среднего бизнеса на период до 2030 года", – сказал Андрей Белоусов.

Более 101 млрд рублей получили в 2023 году субъекты МСП по программе 1764 в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Об этом сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Для того чтобы поддержка стала более адресной, министерство внесло изменения в программу, расширив круг получателей средств из числа микро- и малого бизнеса. В результате чего в прошлом году количество предпринимателей из числа МСП, получивших поддержку, выросло в 3,5 раза к 2021 году – до 53 тыс. человек.

41% соглашений по программе 1764 банки заключили с обрабатывающими производствами. Средняя ставка по кредитам составляет 9,5 % годовых.

Важную роль в развитии мер поддержки играют центры "Мой бизнес". Прямое взаимодействие с предпринимателями позволяет получать оперативную обратную связь, уверен Максим Решетников.