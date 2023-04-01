Центробанк напомнил жителям Тюменской области, что не работает с физическими лицами и не звонит им

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменской области стали все чаще поступать звонки от аферистов, которые представляются сотрудниками Банка России. Неизвестные лица сообщают, что по карте проводится подозрительная операция, и для сохранности средств предлагают перевести их на "специальный" или "безопасный" счет в Центробанке. Также у преступников популярна схема взаимодействия лжесотрудников Центрального банка и полиции.

"Мошенники могут пугать вас утечкой персональных данных, взломом личного кабинета, попыткой оформить кредит на ваше имя. Чтобы "спасти" свои средства, злоумышленники убеждают оформить "зеркальный" кредит онлайн и срочно перечислить деньги на продиктованные счета. В схеме специально используется упоминание Центробанка или правоохранительных органов, чтобы войти в доверие и усыпить бдительность потенциальной жертвы. Если человек поддается панике и соглашается перевести деньги на "специальный" счет, то на самом деле он переводит их мошенникам", – рассказал заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Дмитрий Худышкин.

Мошенники, по оценке специалистов, играют на сильных эмоциях и чувствах. Например, сообщают, что ваш онлайн-банк взломан, кто-то оформил на вас кредит, или вы можете героически помочь в поиске преступников. Они говорят уверенно, не дают жертве времени подумать, осознать ситуацию, используют профессиональные термины. И если человек растерялся, у него выманивают данные банковских карт или убеждают перевести деньги на безопасный счет. Настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают данные банковских карт, ПИН-коды, одноразовые пароли и не требуют перевести деньги на безопасный счет.

И если вам позвонили от имени Центрального банка, полиции, ФСБ, прокуратуры, и начали разговор о ваших деньгах – сразу прервите разговор и положите трубку.

При любых сомнениях рекомендуется перезвонить в свой банк по телефону горячей линии, который указан на оборотной стороне банковской карты. Наберите номер телефона вручную, и уточните, совершаются ли какие-либо подозрительные операции по вашему счету.

Представитель регулятора Дмитрий Худышкин подчеркнул, что Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не звонит гражданам. Правоохранительные органы также не ведут следствие по телефону, они приглашают граждан повестками.

Банк не компенсирует потери, если человек сам перевел деньги мошенникам или сообщил свои секретные данные, нарушив условия договора.

По данным Банка России, в 2022 году количество хищений с банковских счетов россиян сократилось на 15 % - до 877 тыс. - по сравнению с предыдущим годом. Это произошло впервые за семь лет. Объем потерь по операциям без согласия клиентов увеличился по сравнению с 2021 годом на 4 % и составил чуть больше 14 млрд рублей. Это незначительный прирост на фоне роста общего объема денежных переводов на 39 %.