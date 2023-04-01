Тюменца задержали за кражу парфюмерии из магазина

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По подозрению в краже парфюмерии из сетевого магазина в Тюмени задержан мужчина 1984 года рождения. Из торгового зала похищен товар на сумму 2,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Подозреваемый в хищении был доставлен в полицию. Оказалось, что ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков. Задержанный пояснил, что похитил в магазине парфюмерию, чтобы продать ее, а деньги потратить на личные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.