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В Тюменской области на реализацию нацпроектов заключены контракты на 11 млрд рублей

Экономика, 18:50 18 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Контракты на 11,4 млрд рублей для реализации национальных проектов в Тюменской области заключены с начала 2023 года. Всего в этом направлении запланировано заключение контрактов на общую сумму более чем на 12,3 млрд рублей.

Об этом на совещании в региональном правительстве сообщил директор департамента экономики Максим Скворцов. На 18 апреля заключено 92,2% контрактов для реализации нацпроектов. Своевременное заключение контрактов и финансирование национальных проектов находится на контроле губернатора Тюменской области.

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# контракт , национальный проект

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