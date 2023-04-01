В Тюменской области на реализацию нацпроектов заключены контракты на 11 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Контракты на 11,4 млрд рублей для реализации национальных проектов в Тюменской области заключены с начала 2023 года. Всего в этом направлении запланировано заключение контрактов на общую сумму более чем на 12,3 млрд рублей.

Об этом на совещании в региональном правительстве сообщил директор департамента экономики Максим Скворцов. На 18 апреля заключено 92,2% контрактов для реализации нацпроектов. Своевременное заключение контрактов и финансирование национальных проектов находится на контроле губернатора Тюменской области.