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Полиция Тюменской области усилит меры безопасности в период майских праздников

Губернатор, 11:18 19 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Меры безопасности будут усилены в Тюменской области во время массовых мероприятий по случаю празднования 1 мая и 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

Допмеры для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности населения и важных объектов обсудили на заседании региональной антитеррористической комиссии.

Полицейские, росгвардейцы, пожарные и спасатели будут нести службу в усиленном режиме в предпраздничные и праздничные дни. Обстановка в регионе находится под контролем, налажено эффективное взаимодействие между правоохранительными структурами, региональными и муниципальными органами власти, общественными организациями.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поставил задачу активно противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в регионе путем активного использования сети Интернет и иных средств коммуникации, как средств ведения информационной войны и оказания психологического воздействия, в первую очередь – на молодежь.

"Мы должны эффективно противостоять всем угрозам и вызовам, учитывать их при организации работы. Наша задача – выработать и реализовать действенные меры, позволяющие надежно защитить население, обеспечить безопасность и спокойствие людей", – сказал он.

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# Александр Моор , безопасность , майские праздники

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