Александр Моор: достигнутые в регионе показатели – результат командной работы

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Главным итогом работы правительства в 2022 году стал рост населения Тюменской области - этот показатель превысил 1, 6 млн человек. Также регион вошел в тройку лидеров в рейтинге качества жизни. Продолжительность жизни населения увеличилась до 73,5 лет, стало больше многодетных семей.

Об этом, подводя итоги ежегодного отчета перед региональным парламентом о работе правительства в 2022 году, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Глава региона напомнил, что Тюменская область активно поддерживает своих военнослужащих, которые защищают Отечество в зоне проведения специальной военной операции.

"Именно солдат – главный герой 2022 года. Это контрактники, добровольцы, бойцы ЧВК и, конечно, мужчины, ответившие на призыв нашей Родины о мобилизации. Тюменцы сражаются отважно. Здесь дома мы позаботились об их семьях", - сказал Александр Моор.

Выстояла, по его словам, и экономика региона, несмотря на все усилия недружественных стран. Снижение было лишь по некоторым показателям, но регион оперативно реагировал на все вызовы. Поддержка экономики по итогам 2022 года составила более 20 млрд рублей. Объем инвестиций - почти 358 млрд рублей, это на 52 % больше, чем годом ранее.

"Таких результатов мы смогли достичь благодаря командной работе. Когда мы вместе, то со всем справимся", - подчеркнул Александр Моор.