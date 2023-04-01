Раннее боронование стартовало в Аромашевском районе

| Фото: администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

Первыми к раннему весеннему боронованию приступили сотрудники агрохолдинга "Аромашевский". В Аромашевском районе они работают на территориях Слободчиковского, Малоскарединского и Кротовского сельских поселений, сообщает администрация муниципалитета.

Для боронования на поля предприятие вывело 13 тракторов. Вместе с этим, проводится обеззараживание семян. Уже обработано 460 тонн.

Всего по району планируется заборонить 23 тыс. 972 га, для этого хозяйства используют 40 единиц техники.