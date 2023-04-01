Раннее боронование стартовало в Аромашевском районе
| Фото: администрация Аромашевского района
Первыми к раннему весеннему боронованию приступили сотрудники агрохолдинга "Аромашевский". В Аромашевском районе они работают на территориях Слободчиковского, Малоскарединского и Кротовского сельских поселений, сообщает администрация муниципалитета.
Для боронования на поля предприятие вывело 13 тракторов. Вместе с этим, проводится обеззараживание семян. Уже обработано 460 тонн.
Всего по району планируется заборонить 23 тыс. 972 га, для этого хозяйства используют 40 единиц техники.