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Раннее боронование стартовало в Аромашевском районе 

Экономика, 10:12 21 апреля 2023

администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

Первыми к раннему весеннему боронованию приступили сотрудники агрохолдинга "Аромашевский". В Аромашевском районе они работают на территориях Слободчиковского, Малоскарединского и Кротовского сельских поселений, сообщает администрация муниципалитета.

Для боронования на поля предприятие вывело 13 тракторов. Вместе с этим, проводится обеззараживание семян. Уже обработано 460 тонн.

Всего по району планируется заборонить 23 тыс. 972 га, для этого хозяйства используют 40 единиц техники.

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# АПК , Аромашевский район , боронование , посевная кампания

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