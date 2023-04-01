Сургутянина задержали за пьяную езду в Уватском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До двух лет лишения свободы грозит жителю Сургута, повторно управлявшему автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

В Уватском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Daewoo Nexia. Полицейские выяснили, что в 2022 году водитель уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду.

Ему был назначен штрафа в размере 30 тыс. рублей, а также лишение водительских прав на два с половиной года. От прохождения медицинского освидетельствования северянин отказался.

Возбуждено уголовное дело, мужчина арестован на пять суток.