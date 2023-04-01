Строительные работы в двух возводимых школах в Тюмени завершатся летом

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Строительные работы в двух возводимых школах в микрорайонах Тура и Плеханово Тюмени завершатся летом. Это позволит подготовить объекты к новому учебному году. За парты школьники сядут 1 сентября, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Ход работ оценили заместитель председателя Тюменской областной думы, координатор проекта "Новая школа" Андрей Артюхов и депутаты городской думы. Как рассказал начальник ГУС Тюменской области Павел Перевалов, обе школы возводятся по нацпроекту "Образование".

"Площадь школы в микрорайоне Тура 29 тысяч квадратных метров. Это самая большая из всех школ, которые когда-либо строились в Тюменской области за всю историю. В этом году строители обеспечат регион 4 тысячами 262 дополнительными учебными местами в школах. Это тоже рекорд. Поэтому год знаковый для нас. Мы уверены, что все объекты будут сданы в срок", - рассказал Павел Перевалов.

В школе на ул. Западносибирской классы уже оснащают мебелью и техникой. Подрядная организация завершает отделку спортивных залов и рекреаций. В середине мая будет поставка оборудования для столовой. Также благоустраивается прилегающая территория.

Подрядчик, который строит школу в Плеханово, по оценке Павла Перевалова набрал хорошие темпы работ. Завершается утепление и оштукатуривание фасада, во внутренних помещениях идет отделка, подготовка к монтажу санфаянса и потолков. Все необходимые материалы завезены на стройплощадку. В мае начнут монтировать лифты. На объекте одновременно трудятся более 170 человек.

"Проекты замечательные, школы просторные. Огромные актовые залы, много спортивных залов. Для любого родителя очень важно, в каких школах его дети учатся", - поделился впечатлениями Андрей Артюхов.