Жители Тюменской области оформили более 39 тысяч потребкредитов с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

39 тыс. 606 потребительских кредитов оформили жители Тюменской области в первом квартале 2023 года. Это на 7,7 % больше, чем в первые три месяца 2022 года. Такие данные приводят эксперты Национального бюро кредитных историй.

В целом, по данным 4 тыс. кредиторов, количество выданных потребительских кредитов в России в первом квартале текущего года достигло уровня аналогичного периода 2022 года.

"При этом в марте отмечено серьезное оживление на рынке потребительского кредитования. Прежде всего, за счет возросшей активности со стороны граждан. Вместе с тем, и банки, не отказываясь, в целом, от консервативной кредитной политики, также постепенно ослабляют свои требования к заемщикам", - пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В числе регионов, где также произошел наибольший рост - Ханты-Мансийский автономный округ – плюс 7,7 %, Омская область – 6 %. И наоборот, снижение до уровня минус 0,2 % зафиксировано в Свердловской области. Жители этого уральского региона оформили 93 тыс. 911 потребкредитов.

Оксана Корнеенкова