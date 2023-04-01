Более 103 тысяч рублей в месяц составляет заработная плата врачей в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 103 тыс. рублей составляет средний размер заработной платы врачей в Тюменской области в 2022 г. Этот показатель превышает общероссийский и находится на третьем месте по УФО. Больше оплата труда только у врачей ЯНАО – 232 тыс. рублей и ХМАО – Югре – 160 тыс. рублей.

Также в Росстате подсчитали, что средний медицинский персонал в Тюменской области получал в прошлом году по 52 тыс. 669 рублей в месяц, а по стране- чуть более 49 тыс. руб. Оплата труда по медучреждениям Уральского федерального округа варьировалась от 38 тыс. до 119 тыс. рублей.

Такая же разница наблюдалась и по зарплата младшего медицинского персонала. Если в Тюменской области она составила 51 тыс. рублей, то по России — 43 тыс. рулей., в УФО — от 33 тыс. до 11 тыс. рублей

По последним данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, в регионе открыто 1 тыс. 447 вакансий в области здравоохранения и социальных услуг, пишет "Вслух.ру".