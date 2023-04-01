  • 30 апреля 202330.04.2023воскресенье
  • USD80,5093
    EUR88,3712
  • В Тюмени 6..8 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 103 тысяч рублей в месяц составляет заработная плата врачей в Тюменской области

Экономика, 13:53 30 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 103 тыс. рублей составляет средний размер заработной платы врачей в Тюменской области в 2022 г. Этот показатель превышает общероссийский и находится на третьем месте по УФО. Больше оплата труда только у врачей ЯНАО – 232 тыс. рублей и ХМАО – Югре – 160 тыс. рублей.

Также в Росстате подсчитали, что средний медицинский персонал в Тюменской области получал в прошлом году по 52 тыс. 669 рублей в месяц, а по стране- чуть более 49 тыс. руб. Оплата труда по медучреждениям Уральского федерального округа варьировалась от 38 тыс. до 119 тыс. рублей.

Такая же разница наблюдалась и по зарплата младшего медицинского персонала. Если в Тюменской области она составила 51 тыс. рублей, то по России — 43 тыс. рулей., в УФО — от 33 тыс. до 11 тыс. рублей

По последним данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, в регионе открыто 1 тыс. 447 вакансий в области здравоохранения и социальных услуг, пишет "Вслух.ру".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# врачи , зарплата , Росстат

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:53 30.04.2023Более 103 тысяч рублей в месяц составляет заработная плата врачей в Тюменской области
18:40 28.04.2023В Тюменской области первый картофель посадили на 35 га
17:34 28.04.2023Более 5 миллионов тонн СПГ отправили на экспорт из Саббеты с начала года
14:36 28.04.2023В Тюмени планируют создать распределительный центр плодоовощной продукции из Узбекистана