Тело ребенка нашли в одном из детских садов в Тобольске

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Тело 3-летней девочки нашли в игровом домике в одном из детских садов в Тобольске. Трагедия произошла 4 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По факту смерти ребенка возбудили уголовное дело по статье "Приченение смерти по неосторожности". Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Он также поручил Тобольскому межрайонному прокурору провести проверку и установить причины и условия произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.