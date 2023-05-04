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Тело ребенка нашли в одном из детских садов в Тобольске

Происшествия, 19:22 04 мая 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Тело 3-летней девочки нашли в игровом домике в одном из детских садов в Тобольске. Трагедия произошла 4 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По факту смерти ребенка возбудили уголовное дело по статье "Приченение смерти по неосторожности". Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Он также поручил Тобольскому межрайонному прокурору провести проверку и установить причины и условия произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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# ребенок , смерть

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