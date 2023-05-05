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Тюменцы в Ялуторовске обманули продавца на 15 тысяч рублей

Происшествия, 11:29 05 мая 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Ялуторовский районный суд вынес приговор двоим жителям Тюмени, обманом выманившим 15 тыс. рублей у работника магазина, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Для этого мужчины придумали схему с якобы утерянной ценной бумагой.

Суд установил, что в сентябре 2022 года тюменцы приехали в Ялуторовск и остановились около магазина "Радуга". Один из сообщников зашел в магазин и рассказал продавцу, что накануне он потерял вексель.

Он добавил, что распространил объявления, в которых просил нашедшего ценную бумагу обратиться в магазин "Радуга" и пообещал вознаграждение в размере 80 тыс. рублей.

Мужчина оставил продавцу свой номер телефона и попросил связаться с ним, если кто-то обратится с найденным векселем. После этого, выждав около полутора часов, в магазин зашел его подельник.

Сообщник сообщил, что якобы нашел ценную бумагу на крупную сумму и потребовал выплатить ему вознаграждение в размере 15 тыс. рублей.

Продавец позвонила на оставленный телефонный номер и сообщила о нашедшем утерянный вексель. В ходе разговора тюменец убедил женщину передать деньги, обещая в последующем их вернуть. Завладев деньгами, злоумышленники скрылись.

Вскоре они пытались по той же схеме обмануть продавца одного из магазинов в с. Исетское. В суде тюменцы свою вину признали полностью, раскаялись и возместили причиненный ущерб.

Один из подсудимых получил три года колонии строгого режима, его подельник приговорен к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком три года.

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# мошенничество

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