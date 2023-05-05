Житель Голышманово угрожал убийством сторожу и оскорблял полицейских

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Год условного лишения свободы получил житель пос. Голышманово за нападение на сторожа и попытку поджечь чужой трактор, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из уголовного дела, 3 февраля мужчина поссорился с односельчанином. Чтобы отомстить, злоумышленник решил поджечь трактор в гараже оппонента.

Вечером селянин приехал к гаражу, но его не впустил сторож. Подсудимый приставил к спине сторожа нож и угрожал ему убийством. Мужчина сумел сбежать и сообщить о случившемся в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который стал оскорблять полицейских и биться об пол в отделении, в результате ему потребовалась медицинская помощь.