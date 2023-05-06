Пострадавшим от пожара жителям Успенки выплатят по 50 тыс. рублей

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Жителям Успенки, у которых при переходе природного пожара на село пострадали дома, выплатят по 50 тыс. рублей материальной поддержки. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с жителями.

"Всем пострадавшим семьям очень быстро выплачивается материальная помощь в размере 50 тысяч рублей. Что касается жилых домов – есть два варианта оказания помощи. Если это единственное жилье и оно зарегистрировано в законном порядке, то размер компенсации определяется так – берем всю площадь утраченного жилья и умножаем на среднюю стоимость одного квадратного метра, сложившуюся на рынке недвижимости данного муниципального образования", – сказал глава региона.

Огнем в результате природного пожара были уничтожены семь индивидуальных жилых домов с надворными постройками.

Если сгоревшее жилое помещение не было зарегистрировано, то интересы владельца защитит в суде прокуратура. Это достаточно несложная и быстрая процедура. Судебное решение дает органам власти законные основания для выплаты компенсации. В том случае, когда владелец сгоревшего дома имеет в собственности другое жилье, размер компенсации составит 1 миллион рублей.

Предусмотрены специальные выплаты за утрату нежилой недвижимости. За бани пострадавшие получат по 250 тыс. рублей, за другие надворные постройки, например, сараи или теплицы – еще по 50 тыс. рублей.

Четырем семьям, у которых нет возможности где-то временно разместиться, предоставят жилые помещения из маневренного фонда муниципального образования или компенсируют затраты на аренду жилья.

"Все компенсационные выплаты выдадим в сжатые сроки. Мы договорились, что прием заявлений и оформление документов будет проходить здесь, в Успенке, чтобы людям не нужно было ездить в город. Сделаем все процедуры максимально удобными", – отметил губернатор.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Во встрече приняли участие прокурор Тюменской области Владислав Московских и начальник регионального ГУ МЧС РФ Артур Хачатрян. В Успенке уже работают представители органов социальной защиты, службы занятости населения, Росреестра, МФЦ, других региональных и федеральных ведомств. Перед ними поставлена задача максимально оперативно реагировать на обращения погорельцев и оказывать им необходимую помощь.

"Главное, что все живы и здоровы. Пострадало только имущество, но это поправимо. Никого в беде не бросим!", – заверил участников встречи Александр Моор.

Евгений Бабенко