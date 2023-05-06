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Капремонт здания под будущую детскую школу искусств идет в Увате

Экономика, 17:11 06 мая 2023

t.me/VI_Elizarov

Капитальный ремонт здания бывшего детского сада по улице Молодежной в Увате начался. Здесь будет детская школа искусств. На объекте провели большой объем демонтажных работ.

Об этом глава Уватского района Вячеслав Елизаров написал в своих соцсетях.

"В ближайшие дни доставят материал, и подрядчик приступит к ремонту кровли. Запланировано дополнительное утепление перекрытия и фасадов, ремонт крыльца, устройство пандуса для маломобильных граждан. Параллельно будет идти косметический ремонт внутренней отделки, так же для разделения классов и удобства здесь появятся дополнительные перегородки. Кроме того, будут отремонтированы инженерная система и коммуникации", - рассказал он.

Около 500 ребят обучаются в ДШИ в отделениях живописи, вокала, хореографии, игры на фортепиано, аккордеоне и гитаре. Для самых маленьких организованы занятия по раннему эстетическому развитию.

Новоселье воспитанники школы отметят в 2023 году.

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# детская школа искусств , Уватский район

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