Тюменская компания ввела в эксплуатацию три многоквартирных дома переменной этажности

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Три многоквартирных дома переменной этажности по ул. Виктора Тимофеева ввел в эксплуатацию застройщик ООО "СЗ "Чемпионский". Ему выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Компания реализует проект по строительству микрорайона, состоящего из 10 жилых домов, три из которых уже введены в эксплуатацию. Во втором квартале 2023 года будет введен еще один многоквартирный дом - ГП-3, и начнется строительство нового ГП-8. Занимаясь реновацией данной территории, застройщик уделяет особое внимание развитию спортивной инфраструктуры и популяризации здорового образа жизни, отметили эксперты ГУС.

Особенность микрорайона в переменной этажности - секции от 5 до 25 этажей. Строители поддерживают общий тренд на возведение разнообразного жилья. В проекте - квартиры с террасами, палисадниками, мастер-спальнями и гардеробными, а также двухуровневые квартиры.

"Проект реализуется в активно развивающемся районе ДОК, находящемся в близости от центра. Буквально за несколько лет ДОК изменил свой облик от частного сектора к развитому микрорайону с высотками. Это двигает вперёд и развития всей необходимой инфраструктуры. Не секрет, что сейчас проектируется мост через Туру, чтобы связать растущий микрорайон с заречной частью города", - рассказал инспектор управления Госстройнадзора по Тюменской области Артем Новоселов.