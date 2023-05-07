В Нижней Тавде загорелся четырехвартирный жилой дом

| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Сообщение о пожаре в четырехквартирном жилом доме по ул. Островского, 2 в селе Нижняя Тавда поступило в экстренные службы в третьем часу дня 7 мая.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение кровли и двух квартир", — сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

На месте пожара работают 6 единиц основной техники и 14 человек личного состава. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.