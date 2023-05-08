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В Тюмени на ул. Авторемонтной ликвидировали пожар на крыше здания

Происшествия, 15:33 08 мая 2023

ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Возгорание на крыше здания по ул. Авторемонтная, 45/2 произошло 8 мая. Сообщение о пожаре поступило в 12 часов 9 минут, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение кровли. В тушении задействовали 8 единиц техники и 25 человек личного состава МЧС России по Тюменской области.

Благодаря слаженым действиям огнебоцев пожар был оперативно локализован, а затем ликвидирован на площади 150 м.

Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

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# возгорание , крыша , пожар

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