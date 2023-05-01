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Десять предприятий Тюменской области признаны лучшими экспортерами 2023 года

Экономика, 18:08 10 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Десять предприятий Тюменской области стали победителями регионального конкурса "Экспортер года-2023". Эксперты оценивали участников по нескольким показателям, главный из которых – успешность экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Экспортером года в сфере промышленности признано ООО "Тюменские аэрозоли".

Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса – ООО НПК "АгроАльянс".

Экспортер года в сфере услуг и ответственный экспортер (ESG) – ООО "Дрим".

Экспортер года в сфере машиностроения – ЗАО "Тюменьмашзавод".

Трейдер года и прорыв года – ООО "Айронекс".

Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) – ООО ПК "Слада".

"Лучшая женщина-экспортер" – предприниматель С. С. Мариненко.

А лучшим экспортером в сфере промышленности среди крупного бизнеса признано ООО "Бентек", сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

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# департамент инвестиционной политики , конкурс , экспортеры

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