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В Тюмени отремонтировали 1,5 километра дороги между ул. Ямской и ж/д переездом

Экономика, 10:13 11 мая 2023

скриншот видео Главного управления строительства Тюменской области | Фото: скриншот видео Главного управления строительства Тюменской области

Участок протяженностью 1,5 км между ул. Ямской и железнодорожным переездом со стороны ул. Авторемонтной отремонтировали в Тюмени. Последние 200 м асфальта рабочие ДРСУ-7 уложили ночью 10 мая, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

При этом в ведомстве отметили, что обновление дорожного полотна подрядная организация выполняла в ночное время, чтобы не мешать движению автомобилей. По завершению ремонта подхода к путепроводу ДРСУ-7 начнет работы непосредственно на мосту.

Видео Главного управления строительства Тюменской области.

Ремонт дорожного объекта проводится в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

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# Главное управление строительства Тюменской области , ремонт дороги

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