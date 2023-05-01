В Тюменской области от укусов змей пострадали два человека

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Два человека, пострадавшие от укусов змей, обратились в областную больницу № 2 в Тюмени с начала весны. Пациентов уже вылечили и выписали домой, сообщает областной департамент здравоохранения.

Специалисты отмечают, что в этом году змеи проснулись раньше срока из-за теплой погоды. При укусе змеи медики советуют зафиксировать поврежденную конечность в неподвижном положении, охладить место укуса приложив мокрую ткань. Ранку нужно обработать антисептиком. Важно пить много воды, чтобы снизить интоксикацию, можно принять антигистаминные препараты.

Нельзя прижигать рану, накладывать жгут, надрезать места укуса и самостоятельно удалять яд. Желательно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

В Тюмени медпомощь можно получить в приемном отделении стационара областной клинической больницы № 2. В других муниципальных образованиях — по месту жительства.