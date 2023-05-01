Владимир Якушев отметил роль Сбербанка в развитии цифровизации в УФО

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Важную роль Сбербанка в развитии ИТ-компетенций и подготовке кадров в УФО отметил полпред Владимир Якушев. Он провел рабочую встречу с председателем Уральского Сбербанка Дмитрием Суховерховым.

"Банк значимый партнер Уральского федерального округа не только как налогоплательщик и работодатель, но и как социально ответственная компания. Сбер серьезно вкладывается в подготовку специалистов в области информационных технологий, реализует проекты, которые притягивают уникальных специалистов", - подчеркнул полпред.

Руководитель банка рассказал, в начале апреля Сбер и правительство Югры открыли в Сургуте первый в УФО кампус "Школы 21", где бесплатно обучают программированию. В мае пройдут образовательные лекции по искусственному интеллекту с участием ведущих ученых и исследователей. Владимир Якушев поддержал эти начинания и отметил их высокую значимость для школьников.

Вместе с тем, жители регионов УФО хранят на счетах в банке порядка 997 млрд рублей. А для уральских предприятий, в том числе малых и предпринимателей, банк в 2022 г. стал одним из основных проводников господдержки.

"Финансирование на льготных условиях стало хорошим подспорьем для многих компаний. Участвуя в реализации госпрограмм, Сбербанк помогает предприятиям не только продолжать текущую деятельность, но и развиваться и расширять производство", — подчеркнул Дмитрий Суховерхов.

Руководитель банка пригласил полпреда на юбилейный Зеленый Марафон, который проводится уже в 10-й раз в 60 городах России. Мероприятие объединяет в себе спортивный забег, экологические и благотворительные акции и большой городской праздник. Зеленый Марафон состоится 20 мая в Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и Сургуте.