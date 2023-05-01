ДСК 500 станет первым промтехнопарком Тюменской области с зелёным сертификатом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ДСК 500 станет первым промышленным технопарком в Тюменской области, который получит зелёный сертификат в рамках национального добровольного стандарта Carbon Zero. Это очень важный элемент проекта реновации промышленной площадки.

Об этом рассказал руководитель проекта ООО "АСПЭК-Проект" Дмитрий Засыпкин на пресс-конференции 16 мая.

"Зелёный сертификат подтверждает, что здание обладает следующими характеристиками: расходует минимальное количество ресурсов, при его строительстве оказывается наименьшее воздействие на окружающую среду. И в третьих, это здание имеет позитивный эффект вовнутрь – на пользователей, которые там находятся", - пояснил он.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По словам эксперта, это три основных концепта "зеленых" зданий. Для того, чтобы подтвердить соответствие российским стандартам, нужно выполнить ряд мероприятий, чем сейчас и занимается компания-проектировщик.

Сейчас продолжается сбор данных для дальнейшего проектирования, проводятся обследования, получены некоторые пробы материалов, в скором времени будет разработана концепция для утверждения у заказчика и создания рабочей проектной документации.

Дмитрий Засыпкин подчеркнул, что, несмотря на большой опыт в области промышленного проектирования, с подобными по величине проектами он еще не сталкивался. И добавил о наличии в России зелёных сертификатов только у крупных компаний: в Тюменской области таких объектов пока нет.

Напомним, в ноябре 2022 года команда Тюменской области с проектом промышленного технопарка ДСК 500 вошла в тройку лучших на конкурсе Минпромторга России "Лидеры развития инфраструктуры" в Новосибирске.

Инна Кондрашкина