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Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил первые паспорта юным жителям региона

Общество, 18:08 17 мая 2023

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Первые паспорта девяти юным жителям региона вручил губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает информационный центр правительства региона.

Сейчас в региональном правительстве проходит заседание Координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи.

Началось заседание с торжественной церемонии вручения паспортов школьникам, которые преуспели в спортивной, трудовой, учебной и социальной деятельности.

Активные участники РДДМ "Движение первых" представят Александру Моору три инициативы. Эти проекты вошли в число победителей регионального марафона детских инициатив РДДМ "Движение первых", который прошел в апреле-мае 2023 года.

Видео информационного центра правительства Тюменской области

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# Александр Моор , паспорт

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