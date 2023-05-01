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В Тюменской области за сутки локализовали шесть лесных пожаров

Происшествия, 09:18 20 мая 2023

пресс-служба компании ЮТэйр (архив) | Фото: пресс-служба компании ЮТэйр (архив)

Два лесных пожара на площади 412,2 га потушили в Тюменской области за сутки. По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства на 15 мая пять из восьми действующих пожаров удалось локализовать. Также обнаружен один новый, сообщает департамент лесного комплекса.

На 20 мая в Ишимской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен четвертый - высокий - класс пожарной опасности, в Тобольской авиазоне - пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная степень).

В регионе по-прежнему действует особый противопожарный режим, в который запрещено посещать леса и разводить открытый огонь, жечь траву.

О природном пожаре можно сообщить по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение "Берегите лес" или по номеру 112.

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# лесные пожары , особый противопожарный режим

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