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Шесть человек пострадали в аварии на перекрестке Упорово Тюменской области

Происшествия, 10:48 21 мая 2023

скриншот видео Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Тюменской области

Шесть человек пострадали в аварии в селе Упорово Тюменской области. Водитель автомобиля "Lifan" не пропустил "Ниву" на перекрестке, выезжая со второстепенной дороги на главную, сообщает ГИБДД Тюменской области.

В аварии пострадали шесть человек, четверо пассажиров и оба водителя: 42-летний водитель "Lifan" - житель Курганской области и 45-летний водитель "Нивы" из Упорово.

Обстоятельства устанавливаются.

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# авария , ГИБДД Тюменской области , Упорово

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