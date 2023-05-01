Шесть человек пострадали в аварии на перекрестке Упорово Тюменской области

| Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Тюменской области

Шесть человек пострадали в аварии в селе Упорово Тюменской области. Водитель автомобиля "Lifan" не пропустил "Ниву" на перекрестке, выезжая со второстепенной дороги на главную, сообщает ГИБДД Тюменской области.

В аварии пострадали шесть человек, четверо пассажиров и оба водителя: 42-летний водитель "Lifan" - житель Курганской области и 45-летний водитель "Нивы" из Упорово.

Обстоятельства устанавливаются.