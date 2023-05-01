В Тюменской области зарегистрировали 2699 льготных ипотек с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 699 льготных ипотек зарегистрировано в Тюменской области с января по апрель 2023 года. При этом, общий объем оформленных ипотечных сделок составляет 31 тыс. 992, сообщает управление Росреестра по Тюменской области.

Договоры с использованием ипотечных средств регистрируются управлением в течение одного дня. Это стало возможным благодаря проекту "Ипотека за 24 часа".

Отметим, сервис был разработан Росреестром совместно с банковским сообществом. Он значительно упрощает процесс получения ипотеки и сроки ее регистрации.