  • 25 мая 202325.05.2023четверг
  • USD79,9669
    EUR86,1995
  • В Тюмени 23..25 С 4 м/с ветер северный

В Тюменской области зарегистрировали 2699 льготных ипотек с начала года

Экономика, 10:54 25 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 699 льготных ипотек зарегистрировано в Тюменской области с января по апрель 2023 года. При этом, общий объем оформленных ипотечных сделок составляет 31 тыс. 992, сообщает управление Росреестра по Тюменской области.

Договоры с использованием ипотечных средств регистрируются управлением в течение одного дня. Это стало возможным благодаря проекту "Ипотека за 24 часа".

Отметим, сервис был разработан Росреестром совместно с банковским сообществом. Он значительно упрощает процесс получения ипотеки и сроки ее регистрации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ипотека , регистрация , Росреестр , электронный сервис

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:49 25.05.2023На 68 % выполнена посевная кампания в Исетском районе
10:54 25.05.2023В Тюменской области зарегистрировали 2699 льготных ипотек с начала года
18:08 24.05.2023В Тюменской области зафиксирован наименьший по России уровень инфляции
17:46 24.05.2023Около 90 % площадей под яровые культуры засеяли заводоуковские аграрии