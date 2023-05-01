Тюменские пожарные потушили огонь, угрожавший лесному массиву в Заводоуковске

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пожаре в пустом здании по ул. Федеративная, 1 в Заводоуковске произошел в 17 часов 55 минут 24 мая. Возникла угроза перехода огня на лесной массив, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Силами пожарно-спасательных подразделений и Авиалесоохраны огонь удалось быстро остановить. В настоящее время пожар ликвидирован на площади 50 кв.м.

На тушение привлекалось девять человек и четыре единицы техники управления МЧС России по Тюменской области. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.