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Тюменские пожарные потушили огонь, угрожавший лесному массиву в Заводоуковске

Происшествия, 20:30 24 мая 2023

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пожаре в пустом здании по ул. Федеративная, 1 в Заводоуковске произошел в 17 часов 55 минут 24 мая. Возникла угроза перехода огня на лесной массив, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Силами пожарно-спасательных подразделений и Авиалесоохраны огонь удалось быстро остановить. В настоящее время пожар ликвидирован на площади 50 кв.м.

На тушение привлекалось девять человек и четыре единицы техники управления МЧС России по Тюменской области. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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# Заводоуковск , пожар

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