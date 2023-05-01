Аграрии Тюменской области выполнили 90% ярового сева зерновых

| Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

90 % ярового сева зерновых и зернобобовых культур выполнили сельхозпредприятия Тюменской области на 29 мая. Они засеяли 659,1 тыс. га полей, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Под картофелем уже 7 тыс. 611 га – 97 % от плана, техническими культурами – 26,9 тыс. га – 87 %, а овощами занято 823 га земель, что составляет 84 % от предполагаемого объема.

Кроме того, аграрии провели боронование многолетних трав на площади 61 тыс. га, внесли минеральные удобрения в почву на 656,3 тыс. га. А также провели обеззараживание 163,8 тыс. т семян.