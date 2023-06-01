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Трехсекционный дом с автономной котельной построен на ул. Алматинской в Тюмени

Экономика, 14:05 01 июня 2023

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Трехсекционный дом с автономной котельной построен на ул. Алматинской Ленинского округа Тюмени. Застройщику выдали заключение о том, что объект соответствует проектной документации, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Дом построен в установленные сроки. В ходе строительства застройщик без нарушений проходил все программные проверки", - отметил инспектор Госстройнадзора по Тюменской области Владимир Елишев.

В 17-этажном доме 235 квартир комфорт-класса. Газовая котельная, которая обеспечит жильцов горячей водой и отоплением, установлена на крыше.

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# Главное управление строительства Тюменской области , Ленинский округ , строительство жилья

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