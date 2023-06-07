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Директор кооператива в Сладковском районе пытался получить субсидию на заготовку несуществующего мяса

Происшествия, 11:52 07 июня 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Сладковский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении руководителя потребительского кооператива, обвиняемого в мошенничестве при получении субсидии для сельхозпроизводителей.

По версии следствия, обвиняемый при подготовке документов в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области включил в них заведомо ложные сведения об объеме мяса, закупленного в подсобных хозяйствах.

Из регионального бюджета кооперативу предоставили субсидию на заготовку мяса в сумме 1,7 млн рублей. Часть средств, 123,4 тыс. рублей, в результате преступных действий была похищена. Уголовное дело направлено в суд.

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# мошенничество , Сладковский район , суд , уголовное дело

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