Директор кооператива в Сладковском районе пытался получить субсидию на заготовку несуществующего мяса

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Сладковский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении руководителя потребительского кооператива, обвиняемого в мошенничестве при получении субсидии для сельхозпроизводителей.

По версии следствия, обвиняемый при подготовке документов в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области включил в них заведомо ложные сведения об объеме мяса, закупленного в подсобных хозяйствах.

Из регионального бюджета кооперативу предоставили субсидию на заготовку мяса в сумме 1,7 млн рублей. Часть средств, 123,4 тыс. рублей, в результате преступных действий была похищена. Уголовное дело направлено в суд.