Арендный дом в Тюмени начнут строить во второй половине 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство арендного дома в Тюмени планируется начать во второй половине 2023 года, а ввести эксплуатацию – во второй половине 2025 года. По решению областного правительства проект ДОМ.РФ получил статус масштабного инвестиционного проекта (МИП), благодаря чему будет реализован на льготных условиях – участок под застройку инвестор получит без конкурса.

Трехстороннее соглашение между ДОМ.РФ, правительством Тюменской области и специализированным застройщиком "Звезда" о реализации арендного проекта было подписано на форуме "Среда для жизни" в Тамбове в августе 2022 года, сообщает пресс-служба АО ДОМ.РФ. В рамках этих договоренностей застройщику будет предоставлен участок площадью более 1 га на ул. Береговой.

Льготное налогообложение и предоставление земли без торгов, по словам директора по развитию арендного жилья ДОМ.РФ Вероники Янушкевич, – это стимул для развития цивилизованного рынка аренды жилья.

"Это позволяет инвестору предлагать доступные условия найма более широкому кругу граждан, - отметила она. - ДОМ.РФ ведет активный диалог с регионами на предмет внесения соответствующих изменений в законодательство. Проект в Тюмени – уже третий успешный пример такого взаимодействия после Липецка и Тамбова".

Окончательные параметры проекта в Тюмени находятся на этапе финального согласования. В настоящее время рассматривается строительство более 200 квартир. Они будут передаваться жильцам с современной отделкой, мебелью и бытовой техникой. Оснащение помещений будет вестись в соответствии со стандартами ДОМ.РФ.

"На текущий момент мы ведем детальную проработку проекта с точки зрения создания комфортной городской среды, – подчеркнул коммерческий директор СЗ "Звезда" Александр Токмаков. - Основа концепции – продуманная инженерно-техническая часть проекта и социальная инфраструктура. Доступность к городской набережной, квартиры с великолепными видами на реку, гармоничное расположение игровых и прочих функциональных зон общего пользования как дополнительные уникальные преимущества проекта".