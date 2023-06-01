Александр Моор поблагодарил Патриарха Кирилла за визит в Тюменскую область

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за Первосвятительский визит в Тюменскую область.

В своем Telegram-канале Александр Моор рассказал, что полностью разделяет убеждение Его Святейшества в том, что храмы Божьи строятся и восстанавливаются лишь там, где крепка вера, где они нужны людям. Об этом шла речь и на встрече, в которой принимали участие Предстоятель Русской Православной церкви, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

"Согласен с Патриархом, что крепкая экономика дает стимул для развития культурного, образовательного, научного и духовного потенциала. Наша экономика – твердо стоит на ногах. У нас хорошие демографические показатели – естественный прирост населения и миграционный. Так, за последние 15 лет число многодетных семей в области выросло с 8 до 33 тысяч. Я твердо уверен, что освящение Предстоятелем Русской Православной Церкви храма Вознесения Господня в Тобольске и Благовещенского собора в Тюмени станет важным стимулом для дальнейшего развития духовной жизни на нашей земле", - отметил глава региона.

Александр Моор добавил, что был рад видеть в Благовещенском соборе митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла и архиепископа Салехардского и Ново-Уренгойского Николая. Это, по мнению губернатора, является это одним важным подтверждением крепких духовных связей между тремя регионами.

"Особая благодарность Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу – за высокую оценку деятельности органов власти Тюменской области по взаимодействию с Тюменско-Тобольской епархией. Будем продолжать эту работу на благо региона и страны", - подытожил Александр Моор.

Видео из Telegram-канала Александра Моора.