Развитие деятельности общества "Знание" в регионах УФО обсудили в Екатеринбурге
Совещание о развитии деятельности региональных отделений Российского общества "Знание" в регионах УФО провел заместитель полномочного представителя президента в УФО Борис Кириллов в Екатеринбурге 15 июня. По его словам, "Знание" должно стать центром массового просветительского движения, сообщает пресс-служба полпреда в УФО.
В совещании приняли участие заместитель генерального директора общества "Знание" Георгий Будный, руководитель управления по развитию УФО Общества "Знание" Иван Попп, представители региональных органов власти и общественных объединений.
"Совместная работа органов власти, общества "Знания" и, конечно, вузов УФО позволяют формировать общественное мнение в вопросах патриотического воспитания и развития образования", – подчеркнул Борис Кириллов.
О приоритетных задачах региональных отделений подробно рассказал Георгий Будный. Он отметил переход от точечных мероприятий к сетевым форматам, формирование партнерской сети, цифровизация контента, взаимодействие с органами местного самоуправления.
"Мы находимся на втором этапе перезапуска. Региональные отделения и филиалы получают новые возможности и полномочия. Каждый регион должен стать самостоятельной единицей, выполняющей как задачи федерального центра, так и самостоятельно ведущей просветительскую деятельность", – отметил Георгий Будный.
По итогам совещания было принято решение усилить взаимодействие региональных и муниципальных органов власти с обществом "Знание", оказывать на систематической основе информационную, аналитическую и административную поддержку организации. При этом Борис Кириллов акцентировал внимание на совместной работе отделений с главными федеральными инспекторами в регионах УФО.