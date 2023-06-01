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Развитие деятельности общества "Знание" в регионах УФО обсудили в Екатеринбурге

Политика, 18:49 15 июня 2023

uralfo.gov.ru/ | Фото: uralfo.gov.ru/

Совещание о развитии деятельности региональных отделений Российского общества "Знание" в регионах УФО провел заместитель полномочного представителя президента в УФО Борис Кириллов в Екатеринбурге 15 июня. По его словам, "Знание" должно стать центром массового просветительского движения, сообщает пресс-служба полпреда в УФО.

В совещании приняли участие заместитель генерального директора общества "Знание" Георгий Будный, руководитель управления по развитию УФО Общества "Знание" Иван Попп, представители региональных органов власти и общественных объединений.

"Совместная работа органов власти, общества "Знания" и, конечно, вузов УФО позволяют формировать общественное мнение в вопросах патриотического воспитания и развития образования", – подчеркнул Борис Кириллов.

О приоритетных задачах региональных отделений подробно рассказал Георгий Будный. Он отметил переход от точечных мероприятий к сетевым форматам, формирование партнерской сети, цифровизация контента, взаимодействие с органами местного самоуправления.

"Мы находимся на втором этапе перезапуска. Региональные отделения и филиалы получают новые возможности и полномочия. Каждый регион должен стать самостоятельной единицей, выполняющей как задачи федерального центра, так и самостоятельно ведущей просветительскую деятельность", – отметил Георгий Будный.

По итогам совещания было принято решение усилить взаимодействие региональных и муниципальных органов власти с обществом "Знание", оказывать на систематической основе информационную, аналитическую и административную поддержку организации. При этом Борис Кириллов акцентировал внимание на совместной работе отделений с главными федеральными инспекторами в регионах УФО.

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# общество Знание

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