Александр Моор осмотрел агропредприятие ”Центральное” в Заводоуковске

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Агропромышленное предприятие "Центральное" осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочего визита в Заводоуковск 20 июня. Компания работает в двух территориях региона: в Заводоуковском округе – 6 тыс. 423 га посевных площадей, еще 465 га в – в Упоровском районе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Создана и технологическая база – в наличии три сушилки на 30 тыс. т зерна.

”Посевная в этом году прошла за две недели. Надеемся, что дождь, который пришел в регион, компенсирует период засухи. За два дня выпало 80 миллиметров осадков, месячная норма, надеемся, что это поможет нашим посевам”, - сказал в беседе с главой региона директор компании Андрей Ваймер.

Отметим, что агропредприятие занимается выращиванием гороха, рапса, пшеницы, овса.