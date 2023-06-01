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Александр Моор осмотрел агропредприятие ”Центральное” в Заводоуковске

Губернатор, 18:45 20 июня 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Агропромышленное предприятие "Центральное" осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочего визита в Заводоуковск 20 июня. Компания работает в двух территориях региона: в Заводоуковском округе – 6 тыс. 423 га посевных площадей, еще 465 га в – в Упоровском районе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Создана и технологическая база – в наличии три сушилки на 30 тыс. т зерна.

”Посевная в этом году прошла за две недели. Надеемся, что дождь, который пришел в регион, компенсирует период засухи. За два дня выпало 80 миллиметров осадков, месячная норма, надеемся, что это поможет нашим посевам”, - сказал в беседе с главой региона директор компании Андрей Ваймер.

Отметим, что агропредприятие занимается выращиванием гороха, рапса, пшеницы, овса.

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# Александр Моор , АПК , Заводоуковск

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