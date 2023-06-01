  • 22 июня 202322.06.2023четверг
  • USD84,2467
    EUR92,0014
  • В Тюмени 7..9 С 5 м/с ветер северо-западный

Соревнования по стритболу на колясках пройдут в Тюмени

Спорт, 09:17 22 июня 2023

ТООО ВОИ | Фото: ТООО ВОИ

Соревнования по стритболу на колясках и армрестлингу среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья пройдут в Центре уличного баскетбола (ул. Валерии Гнаровской, 1) в Тюмени 7 июля.

Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области, участниками турнира станут спортсмены сборной команды Тюменской области по баскетболу на колясках, члены и активисты спортивно-оздоровительного клуба инвалидов "Шанс", окружных организаций инвалидов и тюменцы с особенностями здоровья с поражением опорно-двигательного аппарата.

Стритбол на колясках и армрестлинг — ведущие направления проекта "Синергия особого спорта". Клуб "Шанс" реализует их благодаря победе в конкурсе муниципальных грантов администрации Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# армрестлинг , стритбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:50 22.06.2023В Тюмени 100 спортсменов посоревнуются в перетягивании каната
09:17 22.06.2023Соревнования по стритболу на колясках пройдут в Тюмени
08:41 22.06.2023Мастер-классы, медитация и розыгрыш ждут тюменцев в День йоги
17:21 21.06.2023Взять автографы у олимпийских звезд смогут тюменцы в День молодежи