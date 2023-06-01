Соревнования по стритболу на колясках пройдут в Тюмени

| Фото: ТООО ВОИ | Фото: ТООО ВОИ

Соревнования по стритболу на колясках и армрестлингу среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья пройдут в Центре уличного баскетбола (ул. Валерии Гнаровской, 1) в Тюмени 7 июля.

Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области, участниками турнира станут спортсмены сборной команды Тюменской области по баскетболу на колясках, члены и активисты спортивно-оздоровительного клуба инвалидов "Шанс", окружных организаций инвалидов и тюменцы с особенностями здоровья с поражением опорно-двигательного аппарата.

Стритбол на колясках и армрестлинг — ведущие направления проекта "Синергия особого спорта". Клуб "Шанс" реализует их благодаря победе в конкурсе муниципальных грантов администрации Тюмени.