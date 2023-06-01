Новую марку устойчивого к образованию трещин полиэтилена выпустили на ЗапСибНефтехиме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую марку полиэтилена, устойчивого к образованию трещин, выпустили на "ЗапСибНефтехиме" в Тобольске.

Трубы из PE HD 03505 RC blue могут использоваться для бестраншейных способов прокладки водоснабжения и водоотведения, сообщается в ТГ-канале исследовательского центра "СИБУР ПолиЛаб".

Они прослужат до 100 лет. До сих пор трубный полиэтилен этой марки в России не выпускался. Новый продукт уже доступен для клиентов СИБУРа.

Видео "СИБУР ПолиЛаб".