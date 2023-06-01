Фуат Сайфитдинов: наша задача - сплотиться вокруг президента и противостоять этой гнусной измене

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

В тяжелейших условиях противостояния с коллективным Западом внутреннее предательство, попытка посягнуть на государственный строй нашей страны недопустимы.

Об этом, комментируя обращение президента России Владимира Путина, связанное с действиями ЧВК "Вагнер", заявил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

"Наша задача - сплотиться вокруг президента и самым жестким образом противостоять этой гнусной измене. Важно сейчас не поддаваться панике, действовать четко, слаженно и спокойно", - подчеркнул он.

Фуат Сайфитдинов добавил, что Россия – сильная страна и мощное правовое государство. "Все вместе мы преодолеем эти испытания, сохраним наш народ, целостность и нерушимость нашей Родины", - отметил спикер регионального парламента.