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Фуат Сайфитдинов: наша задача - сплотиться вокруг президента и противостоять этой гнусной измене

Политика, 14:26 24 июня 2023

Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

В тяжелейших условиях противостояния с коллективным Западом внутреннее предательство, попытка посягнуть на государственный строй нашей страны недопустимы.

Об этом, комментируя обращение президента России Владимира Путина, связанное с действиями ЧВК "Вагнер", заявил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

"Наша задача - сплотиться вокруг президента и самым жестким образом противостоять этой гнусной измене. Важно сейчас не поддаваться панике, действовать четко, слаженно и спокойно", - подчеркнул он.

Фуат Сайфитдинов добавил, что Россия – сильная страна и мощное правовое государство. "Все вместе мы преодолеем эти испытания, сохраним наш народ, целостность и нерушимость нашей Родины", - отметил спикер регионального парламента.

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# Фуат Сайфитдинов

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