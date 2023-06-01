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Быть едиными, беречь стабильность в стране и регионе призвала ишимский депутат

Политика, 17:09 25 июня 2023

сообщество "ЕДИНАЯ РОССИЯ Ишимский район" во ВКонтакте | Фото: сообщество "ЕДИНАЯ РОССИЯ Ишимский район" во ВКонтакте

Сегодня важно быть едиными, беречь стабильность в стране и регионе. Об этом заявила исполнительный секретарь Ишимского районного местного отделения "Единой России" Наталья Малаховская, комментируя обращение президента России Владимира Путина, связанное с действиями ЧВК "Вагнер".

"Прослушала обращение нашего президента. Каждый из нас сопереживает всем бойцам, участвующим в СВО, их семьям и жителям территорий, где сегодня так тревожно. Я поддерживаю нашего президента и верю в скорейшую стабилизацию обстановки и единство России", - написала она накануне.

Напомним, 24 июня президент России Владимир Путин выступил с видеообращением в связи с ситуацией вокруг главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина. Глава государства подчеркнул также, что виновные в попытке мятежа понесут наказание.

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